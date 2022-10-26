28 Ekim ÖTV indirimi müjdesi geliyor! Araba almak için o günü bekleyin! Başkan Erdoğan açıklayacak! İlk araba alacaklara...
28 Ekim ÖTV indirimi heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyipp Erdoğan tarafından açıklanacak konular arasında ÖTV indirimi de yer alıyor. EYT, ÖTV ve daha birçok konuda detaylar açıklığa kavuşacak. İlk arabasını alacaklar ise konu hakkında yapılacak açıklamayı heyecanla bekliyor. Peki, 28 Ekim ÖTV indirimi hakkında ne açıklanacak? İşte merak edilenler...
26.10.2022 09:11 - Son Güncelleme: 26.10.2022 09:11
EYT ve ÖTV indirimi hakkında da açıklama yapan Kandemir, "Sayın Bakanımız çalışıyor, muhtemelen önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacaktır" şeklinde konuştu.
İLK ARABASINI ALACAKLARA 5 YIL SATMAMASI ÖTV İNDİRİMİ
Bu tarz bir indirim henüz kesinleşmedi. Fakat birçok uzman ilk arabasını alacaklara ÖTV indiriminin mümkün olabileceğini beliritiyor. Fakat bu noktada eşitsizliklerin yaşanmaması için ciddi kontrol mekanizmalarının yer alması gerektiği uzmanlar tarafından yapılan uyarılar arasında bulunuyor.