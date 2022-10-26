28 Ekim ÖTV indirimi müjdesi geliyor! Araba almak için o günü bekleyin! Başkan Erdoğan açıklayacak! İlk araba alacaklara...

İLK ARABASINI ALACAKLARA 5 YIL SATMAMASI ÖTV İNDİRİMİ

Bu tarz bir indirim henüz kesinleşmedi. Fakat birçok uzman ilk arabasını alacaklara ÖTV indiriminin mümkün olabileceğini beliritiyor. Fakat bu noktada eşitsizliklerin yaşanmaması için ciddi kontrol mekanizmalarının yer alması gerektiği uzmanlar tarafından yapılan uyarılar arasında bulunuyor.