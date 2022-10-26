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28 Ekim ÖTV indirimi müjdesi geliyor! Araba almak için o günü bekleyin! Başkan Erdoğan açıklayacak! İlk araba alacaklara...

28 Ekim ÖTV indirimi heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyipp Erdoğan tarafından açıklanacak konular arasında ÖTV indirimi de yer alıyor. EYT, ÖTV ve daha birçok konuda detaylar açıklığa kavuşacak. İlk arabasını alacaklar ise konu hakkında yapılacak açıklamayı heyecanla bekliyor. Peki, 28 Ekim ÖTV indirimi hakkında ne açıklanacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
26.10.2022 09:11 - Son Güncelleme: 26.10.2022 09:11
28 Ekim ÖTV indirimi müjdesi geliyor! Araba almak için o günü bekleyin! Başkan Erdoğan açıklayacak! İlk araba alacaklara...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den 2023 seçimleri için flaş bir açıklama geldi. Kandemir, katıldığı televizyon programında 28 Ekim'i işaret ederek "Başkan Erdoğan açıklayacak" dedi.

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28 Ekim ÖTV indirimi müjdesi geliyor! Araba almak için o günü bekleyin! Başkan Erdoğan açıklayacak! İlk araba alacaklara...

EYT ve ÖTV indirimi hakkında da açıklama yapan Kandemir, "Sayın Bakanımız çalışıyor, muhtemelen önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacaktır" şeklinde konuştu.

28 Ekim ÖTV indirimi müjdesi geliyor! Araba almak için o günü bekleyin! Başkan Erdoğan açıklayacak! İlk araba alacaklara...

İLK ARABASINI ALACAKLARA 5 YIL SATMAMASI ÖTV İNDİRİMİ

Bu tarz bir indirim henüz kesinleşmedi. Fakat birçok uzman ilk arabasını alacaklara ÖTV indiriminin mümkün olabileceğini beliritiyor. Fakat bu noktada eşitsizliklerin yaşanmaması için ciddi kontrol mekanizmalarının yer alması gerektiği uzmanlar tarafından yapılan uyarılar arasında bulunuyor.

28 Ekim ÖTV indirimi müjdesi geliyor! Araba almak için o günü bekleyin! Başkan Erdoğan açıklayacak! İlk araba alacaklara...

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Temmuz 2022 Fiyatı: 374.900 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 130.822 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 244.078 TL

28 Ekim ÖTV indirimi müjdesi geliyor! Araba almak için o günü bekleyin! Başkan Erdoğan açıklayacak! İlk araba alacaklara...

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Temmuz 2022 Fiyatı: 391.900 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 136.754 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 255.146 TL

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