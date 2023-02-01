237 bin 864 TL'ye Hyundai sıfır otomobil! Türkiye satış fiyatı ortaya çıktı! Bayilere taaruz başladı! Bu model ilk defa geliyor...
Hyundai Casper Türkiuye fiyatı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Henüz ülkemizde bulunmayan aracın KDV ve ÖTV dahil fiyatı duyanları şoke etti. Vergisiz olarak 8865 dolara satılan Hyundai Casper ülkemizde 237 bin TL'ye satışa konulacak. Hyundai Casper, geçen yıl firmanın devasa yerli Kore serisinde sunduğu en küçük otomobil olarak piyasaya sürüldü. Oldukça sevilen Hyundai i10 modeliyle aynı ilgiye sahip olacağı düşünülen Hyundai Casper'ın Türkiye'ye gelişi için birçok iddia ortaya atıldı. İşte Hyundai Casper özellikleri ve tüm detaylar...
01.02.2023 16:23 - Son Güncelleme: 01.02.2023 16:26
Hyundai tasarımcısı Simon Loasby, Casper'ı "Fiat 500 ve bir Jeep'in karakterini birleştiren" olarak tanımlıyor .
HYUNDAİ CASPER ÖZELLİKLERİ
-Hyuındai Casper'ın arka koltukları, tıpkı öndekiler gibi tam katlanabiliyor. Bunun yanı sıra, arka koltukları 39 dereceye kadar geri yatırmak da mümkün.
-Ayrıca arka koltuklar 160 mm'ye kadar ileri ve geri kaydırılabiliyor ki bu da pratikliği artıran özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.
-Arka koltuklar tamamen öne kaydırıldığında 301 litre bagaj hacmi elde ediliyor. Ayrıca tüm koltuklar yatırıldığında 2059 mm uzunluğunda nesnelerin sığdırılabileceği düz bir alan ortaya çıkıyor.