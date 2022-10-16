224.000 TL'ye düştü! Ekim ayı en UCUZ Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Araç almak isteyenlere müjde!
Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia otomobil fiyatları merak ediliyordu. Sıfır araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar Ekim ayının güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Pandemiyle başlayan yüksek fiyat problemi, çip krizi ile birlikte otomobil fiyatlarının iyiden iyiye yükselmesine neden olmuştu.
FIAT
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 459.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 558.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 631.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 688.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 486.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 601.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 677.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 521.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 691.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 446.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 543.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 619.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 472.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 568.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 644.900 TL
HYUNDAİ
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 444.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TL