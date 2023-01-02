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Haberler Otomobil 2023 sıfır otomobil fiyat listesi! Araç alacaklara %4 artış! ÖTV + YENİ ZAM | 2023 Toyota, Renault, Peugeot, Citroen fiyatları...

2023 sıfır otomobil fiyat listesi! Araç alacaklara %4 artış! ÖTV + YENİ ZAM | 2023 Toyota, Renault, Peugeot, Citroen fiyatları...

2023 yılına girilmesiyle birlikte otomobile %4'lük yeni zam geleceği belirtildi. Bu nedenle otomobil almak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. 2023 sıfır otomobil fiyat listeleri firmalar tarafından güncellenmeye başladı. İşte güncel 2023 sıfır otomobil fiyat listesi ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
02.01.2023 11:40 - Son Güncelleme: 02.01.2023 11:42
2023 sıfır otomobil fiyat listesi! Araç alacaklara %4 artış! ÖTV + YENİ ZAM |2023 Toyota, Renault, Peugeot, Citroen fiyatları...

2023 sıfır otomobil fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yıla girilmesiyle araba almak isteyen birçok kişi güncel fiyat listelerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte 2023 sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 sıfır otomobil fiyat listesi! Araç alacaklara %4 artış! ÖTV + YENİ ZAM |2023 Toyota, Renault, Peugeot, Citroen fiyatları...

%4 ZAM GELİYOR

Markaların yaptıkları görüşmeler ve analizler sonucunda bu hafta yapılacak zam oranının ortalama yüzde 4 olacağı iddia ediliyor. Sıfır araçlarların 2023 zamlı fiyatları henüz belli olmadı. Yeni fiyatlar yayınlandığında sitemizde yer alacaktır.

İşte güncel otomboil fiyatları

2023 sıfır otomobil fiyat listesi! Araç alacaklara %4 artış! ÖTV + YENİ ZAM |2023 Toyota, Renault, Peugeot, Citroen fiyatları...
Volkswagen Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Impression Manuel 658.100
Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life801.900
Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style904.400
2023 sıfır otomobil fiyat listesi! Araç alacaklara %4 artış! ÖTV + YENİ ZAM |2023 Toyota, Renault, Peugeot, Citroen fiyatları...

Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line

942.000

Volkswagen Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style

962.800

Volkswagen Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line

1.028.700

2023 sıfır otomobil fiyat listesi! Araç alacaklara %4 artış! ÖTV + YENİ ZAM |2023 Toyota, Renault, Peugeot, Citroen fiyatları...
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG Dizel Otomatik
760.500
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life Dizel Manuel
628.000
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG Dizel Otomatik
679.000
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