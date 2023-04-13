2023 model Tofaş Şahin'i görenin nutku tutuldu. Kuş serisine yapay zeka imzası... Kimse böylesini beklemiyordu. Tofaş Şahin modeli, Türkiye'de bir dönem en çok kullanılan araç modellerinden birisi oldu. İlk kez 1987 yılında üretilen Tofaş Şahin, oldukça ekonomik yapısı ile özellikle işletmeler tarafından sıklıkla tercih ediliyordu. Günümüzde de hala birçok insan tarafından nostaljik bir değeri olan Şahin modeli, yapay zeka teknolojisi sayesinde tamamen yenilendi.