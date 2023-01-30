2022 yılının en çok satılan otomobil markası açıklandı! Dünyanın zirvesi belli oldu! İşte 2022’de en çok satılan otomobil markalarının listesi...

2022'nin en fazla satılan markaları az evvel açıklandı. Listeye bakmadan geçmeyin! Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini paylaştı. Tedarik sıkıntısı Avrupa ülkelerinde araç üretimini yıl boyunca olumsuz etkilese de 2022'de üst üste üçüncü kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi o marka oldu. İşte geçtiğimiz yıl en çok satılan otomobil markalarının listesi...