2. el otomobil fiyatları sarpa saracak! ÖTV indirimi böyle gelecek! İthalat dönemi... ikinci el araç fiyatları yerinde durmuyor!

2. el otomobil piyasasında durum nedir?

Otomotiv pazarında de bir yavaşlama söz konusudur. Bunun nedeni olarak vasıta fiyatlarının yüksek olması görülmektedir. Bu amaçla ÖTV fiyatlarında yapılacak olan bir indirimin piyasayı olabildiğince canlandırılacağı konuşulmaktadır.