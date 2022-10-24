2. el otomobil fiyatları sarpa saracak! ÖTV indirimi böyle gelecek! İthalat dönemi... ikinci el araç fiyatları yerinde durmuyor!
Ülkemizde otomobil fiyatlarının üstüne eklenen ÖTV ve MTV gibi mecburi vergiler vatandaşların otomobil sahibi olmasını zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda her yıl kişilerin rahatlıkla araba almasını sağlamak için makul otomobil kredileri, kısıtlı süreli indirimler gelmektedir. Bu yılda ÖTV konusu ile ilgili bir indirim yapılacağına dair sosyal medyada haberler dolaşmaya başladı.
24.10.2022 13:18 - Son Güncelleme: 24.10.2022 13:18
İndirimle alakalı detaylar şimdilik belli olmasa da indirimin belirli otomobillere ve belirli bedelin altında ki otomobillere geleceğine dair detaylı veriler gelmeye başladı. Fiyatların iyileşecek olması arabalarını yenilemek isteyen ve uzun vakittir ayağını yerden kesecek bir otomobil alabilmek isteyen vatandaşlarda sevinçle karşılandı. Peki, ikinci el otomobiller amacıyla yeni haberle geliyor mu? İşte merak edilenler!
2. el otomobil piyasasında durum nedir?
Otomotiv pazarında de bir yavaşlama söz konusudur. Bunun nedeni olarak vasıta fiyatlarının yüksek olması görülmektedir. Bu amaçla ÖTV fiyatlarında yapılacak olan bir indirimin piyasayı olabildiğince canlandırılacağı konuşulmaktadır.