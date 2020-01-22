1996 model Kartal'ı bakın ne hale getirdi! Görenler şoke oldu! Şimdi ona yüzlerce teklif yağıyor...
Pendik'te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model 'Kartal' marka otomobili eşsiz bir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı. Tofaş'ı uzun yıllar sırtlayan modeller olarak bilinen ''Kuş serisi''nin üretimine, genel anlamda, tüketicilerin aldıkları otomobillerde son teknolojik donanımlara sahip olmak istemesi yüzünden 2003 yılında son verilmişti. Tofaş Kartal Tofaş tarafından 2003 yılına kadar üretilen Türk otomobilidir. "Sedan" olan Şahin ile Doğan'ın "Station wagon" versiyonudur. Murat 131'in devamıdır. Piyasaya ilk çıktığında "Murat 131 Kartal" olarak lanse edilmiş, daha sonraları bagaj bölümü yükseltilerek adından Murat 131 ibaresi çıkarılmıştır.
1996 model Kartal markasını öyle bir şeye çevirdi ki teklif yağıyor. Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi. Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı. 4x4 cipe çevrilen araçla dağ yollarında off-road yapılan anlar havadan görüntülendi.
Aracın değişim süreciyle ilgili konuşan Muhammed Taşçı, "Araç babamdan yadigardı, eşsiz bir şey yapmak istedim. Off-road sporuna merakım vardı. Aracımızı off-road haline çevirdim. Beğendiler aracı. Bu sefer de 4x4 yapalım dedik. Şu anda eşi benzeri olmayan bir hale getirdik. Sürekli off-roadlara çıkıyoruz. Bu otomobil olarak geçen bir araçtır. Biz bunu 4x4 SUV yaptık. Biz bu arabayı başka bir şase üzerine koymadık, kendi şaselerini güçlendirerek yaptık" dedi.