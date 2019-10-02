1994 model Şahin'i hangardan çıkardı! Teklif üstüne teklif yağıyor...
TOFAŞ'ın kuş serisi otomobillerini bilmeyen yoktur. Bir zamanlar en fazla satan otomobillerin başında Şahin geliyordu. daha sonra üretimden kalkan otomobil otomobil severleri üzmüştü. Bu bağlamda eski otomobil meraklısı bir kişi İstanbul'dan aldığı 1994 model Tofaş Şahin'in koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Ancak daha ilginç olan onun hikayesi ve teklif edilen fiyat... Tofaş Türk Otomobil Sanayi AŞ'nin Bursa'daki tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, uzun bir döneme damgasını vurduktan sonra 2001'de seri üretimine son verilen "Kuş Serisi" araçlar, aradan yıllar geçmesine rağmen hala ikinci el piyasasının en çok el değiştirenleri olarak dikkati çekiyor.
"Adına kulüpler kurulan, "Kuş Serisi" olarak adlandırılan "Şahin, Doğan, Kartal" model araçlar, yıllar önce üretimleri durdurulmasına rağmen hala en çok satanlar arasında yer alıyor. Tofaş'ın ürettiği, "Kuş Serisi" olarak adlandırılan ve adına kulüpler kurulan "Şahin, Doğan, Kartal" model araçlar, yıllar önce üretimleri durdurulmasına rağmen hala en çok satanlar arasında yer alıyor. Piyasada fiyatı 10 bin liranın altında bakımlı, kullanılabilir durumda "Kuş Serisi" araç kalmazken, modeli yüksek olanlarının fiyatları 20 bin lirayı buluyor.
Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.
Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade Fatih Yunus Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım.