159 bin 418 TL'ye Türkiye'nin en ucuz 0 otomobili! ÖTV MTV derdi yok! 'Ayağımı yerden kessin' diyenlere müjde! Bu modele bayılacaksınız...
Ucuz sıfır otomobil fiyatları vatandaşların en sık arattıkları arasında yer alıyor. Oldukça uygun fiyata satışa sunulan RKS A1 modeli hem fiyatıyla hem de görünüşüyle dikkat çekti. Fakat bu otomobilin yokuşların fazla olduğu ve rampaların çok olduğu yerlerde kullanılması tavsiye edilmiyor. İşte en uygun sıfır otomobiller ve özellikleri...
En ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi. Bu araç tam size göre! İşte 159 bin TL'lik o otomobil...
GENİŞ LCD PANEL
A1 tüm sürüş detaylarını size sunan geniş lcd panele sahiptir. Bu panel ayrıca geri görüş özelliği ile fark atıyor.
GÖZ KAMAŞTIRAN TASARIM
Mütavazi ve özgün süper sport tasarımının yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış dayanıklı yapısı ile beraber hem gözlere hem de cebinize dost seyahat anlayışını somutlaştırmaktadır,
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR : 2500W Brushless,
AKÜ : 60V 80Ah ,
ŞARJ SÜRESİ : 6-8 SAAT,
MAKSİMUM HIZ : 25/45 km/h,
SÜRÜŞ MESAFESİ : 70-110 km.,
ÖN / ARKA FREN : Disk / Kampana,
ÖN / ARKA LASTİK : 135/70-12,
JANT : Alüminyum Alaşım,
UZUNLUK : 2500 mm.,
GENİŞLİK : 1202 mm.,
YÜKSEKLİK : 1625 mm.,
DİNGİL MESAFESİ : 1720 mm.,
KAPASİTE : 2 KİŞİ,