159 bin 418 TL’ye Türkiye’nin en ucuz 0 otomobili! ÖTV MTV derdi yok! ’Ayağımı yerden kessin’ diyenlere müjde! Bu modele bayılacaksınız...

GENİŞ LCD PANEL

A1 tüm sürüş detaylarını size sunan geniş lcd panele sahiptir. Bu panel ayrıca geri görüş özelliği ile fark atıyor.

GÖZ KAMAŞTIRAN TASARIM

Mütavazi ve özgün süper sport tasarımının yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış dayanıklı yapısı ile beraber hem gözlere hem de cebinize dost seyahat anlayışını somutlaştırmaktadır,