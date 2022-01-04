100 bin TL'ye satılıyor! Kamudan ucuza otomobil, iş makinesi, otobüs, kamyonet almak isteyenlere müjde! Normal fiyatının yarısından da düşük...
100 bin TL'ye satılıyor! Uygun fiyata otomobil almak isteyenlere fırsat! Sakarya Karasu Belediyesi ve Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icralık araçlar satılığa çıkartıldı. Yayınlanan ilanlarda; otomobilin yanı sıra, elektrikli taşıt, iş makinesi, otobüs, kamyonet de yer alıyor. Normal fiyatlarının yarısına satılacak olan söz konusu bu araçlar tarih de verildi. İşte ucuza icralık satılan araçlar hakkında detaylı bilgiler...
2022 yılının ilk ayında kamudan uygun fiyata otomobil satışları başladı. Bilindiği üzere icradan satılan araçlar normal fiyatının çok aşağısından veriliyor. Dolayısıyla vatandaşlar icradan satılan otomobillerin ilanını yakından takip ediyor. Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 2012 model Peugeot 508 Allure 1.6 HDİ icradan satılıyor. Dizel olan bu otomobil için ise sadece 100.000 TL isteniyor. İşte Ocak ayının icralık otomobilleri...
2020/4979 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.