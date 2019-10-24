0,49 - 0,69 en ucuz fiyatlı ve anlaşmalı kredili otomobiller! Ekim ayı sahibinden sıfır araba kampanyaları!

Sıfır otomobil kampanyaları, kamu bankalarının faiz indirim kararının ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sorumluluk alarak, Honda, Fiat, Renault Mais, Hyundai, Karsan, Temsa, Isuzu gibi firmalarla anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Kampanyanın ardından merak edilen otomobil fiyatlarını sizler için derledik. İşte detaylar...