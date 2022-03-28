Zuhal Topal’la Yemekteyiz’e o fenomenler katıldı sosyal medya sallandı! ’’Ooo kadroyu toplamışlar’’ Herkes tarafını seçti Zuhal Topal ise...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bu hafta en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Hafta içi her gün yayınlanan programın fragmanı paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyada olay oldu. Bu hafta ünlü aşçıların yarışacağı Yemekteyiz'in fragmanını izleyenler İnstagram'da yorum yağmuruna tuttu. Kullanıcıların yorumlarına yarışmacılar da sessiz kalmadı.