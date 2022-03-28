Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e o fenomenler katıldı sosyal medya sallandı! ''Ooo kadroyu toplamışlar'' Herkes tarafını seçti Zuhal Topal ise...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı programda bu hafta daha önceki fenomen isimler yarışacak. Fragmanı izleyenler şoke oldu. 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yarışacak yarışmacıları tanımayan yok. Sosyal medyada gündem olan fragman için kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu. ''Oooo kadroyu toplamışlar...Mesut gelmiş Toprak ve bir aşçı daha.. Bonus olarak da Nurbanu...Mesut çok başarılı bir yarış çıkarmıştı yine iyi yarışacaktır..'' şeklinde yorumlar geldi. İşte detaylar...
28.03.2022 12:45 - Son Güncelleme: 28.03.2022 13:08
TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bu hafta en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Hafta içi her gün yayınlanan programın fragmanı paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyada olay oldu. Bu hafta ünlü aşçıların yarışacağı Yemekteyiz'in fragmanını izleyenler İnstagram'da yorum yağmuruna tuttu. Kullanıcıların yorumlarına yarışmacılar da sessiz kalmadı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Mesut, Toprak, Banu yarışacak. Diğer yarışmacıların isimleri ise henüz belli olmadı.
Bu hafta ise kazanan isim diğer yarışmacıların oyları ve Zuhal Topal'ın vereceği kritik puan sonucu belli olacak.