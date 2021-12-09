Zuhal Topal'ın gözde gelin adaylarındandı! Şimdilerde her gün 1,3 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila'nın yeni mesleği...
Zuhal Topal İle İzdivaç programıyla tanınan Naz Mila sosyal medyadaki müstehcen fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiriyor. 1,3 milyon takipçili İnstagram hesabını aktif olarak kullanan Mila, İzdivaç programından sonra yüzünün unutulmaması için bir çok farklı projede yer alarak ekranlarda kalmaya çalıştı. Eski gelin adayının son işi ise herkesi şaşkına uğrattı.
09.12.2021 21:50
- Son Güncelleme: 10.12.2021 00:48
Bir dönem Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programına evlenmek için katılan Naz Mila dikkat çeken hareketleri ve konuşmalarıyla hafızalara kazındı. Programdan sonra da sosyal medyada milyonlara varan takipçi sayısına ulaşan Mila şimdilerde İnstagramdaki cesur paylaşımlarıyla konuşuluyor. Tam 1,3 milyon kişinin takip ettiği eski gelin adayı yerinden durmadı. Bu kez sinema sektörüne girdi.
Arkadaşlarının tebrik mesajlarını sosyal medyadan paylaşan Naz Mila sürekli vücudunu sergilediği pozlarla dikkat çekiyor.
MÜSTEHCAN POZLARA TEPKİLERİ UMURSAMIYOR!
Azerbaycan asıllı fenomen Naz Mila bu paylaşımıyla takipçilerinden "Abartıyorsun" yorumları almıştı.