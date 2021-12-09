Zuhal Topal’ın gözde gelin adaylarındandı! Şimdilerde her gün 1,3 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila’nın yeni mesleği...

Bir dönem Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programına evlenmek için katılan Naz Mila dikkat çeken hareketleri ve konuşmalarıyla hafızalara kazındı. Programdan sonra da sosyal medyada milyonlara varan takipçi sayısına ulaşan Mila şimdilerde İnstagramdaki cesur paylaşımlarıyla konuşuluyor. Tam 1,3 milyon kişinin takip ettiği eski gelin adayı yerinden durmadı. Bu kez sinema sektörüne girdi.