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Haberler Magazin Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Naz Mila'nın son haline bakın! Şimdilerde 1,5 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila'nın yeni mesleği...

Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Naz Mila'nın son haline bakın! Şimdilerde 1,5 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila'nın yeni mesleği...

Bir dönem yayınlanan izdivaç programlarıyla adını duyuran bir çok kişi bulunuyor. Zuhal Topal'un sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında da Naz Mila herkesin dikkatini çeken gelin adaylarından olmuştu. Naz Mila şimdilerde sosyal medyadaki müstehcen fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan eski gelin adayının son işi ise herkesi şaşırttı.

19.09.2022 22:20 - Son Güncelleme: 19.09.2022 22:20
Zuhal Topal’ın fenomen gelin adayı Naz Mila’nın son haline bakın! Şimdilerde 1,5 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila’nın yeni mesleği...

Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programına gelen gelin adayı Naz Mila program sona erdikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Zuhal Topal’ın fenomen gelin adayı Naz Mila’nın son haline bakın! Şimdilerde 1,5 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila’nın yeni mesleği...

Yıllar önce katıldığı izdivaç programında yer alan ve gelin adayı olarak fenomen hale gelen Naz Mila, İnstagram'daki müstehcen paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Zuhal Topal’ın fenomen gelin adayı Naz Mila’nın son haline bakın! Şimdilerde 1,5 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila’nın yeni mesleği...

Mila, hesabından yeni bir pojede yer aldığını duyurmuş ve "Gaddar: Kanlı Sular" filminde rol alacağını söylemişti.

Zuhal Topal’ın fenomen gelin adayı Naz Mila’nın son haline bakın! Şimdilerde 1,5 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila’nın yeni mesleği...

Eski gelin adayının filmde rol alacağını öğrenenlerin bir kısmı tebrik ederken bir kısmı da eleştiri yağmuruna tuttu. ''Sen gelin adayıydın, ne alaka film'' , ''Bir sen bu sektöre girmemiştin'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Zuhal Topal’ın fenomen gelin adayı Naz Mila’nın son haline bakın! Şimdilerde 1,5 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila’nın yeni mesleği...

Naz mila daha önce de kızı yaptığı açıklamayla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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