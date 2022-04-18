🍽Zuhal Topal'ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Yemekteyiz'de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! Mutfakta yemek doğrarken...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları belli oldu. Bu hafta 3 kadın ve 2 erkeğin yarışacağı programda yine korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta programın sunucusu Zuhal Topal aniden bayılmıştı. Topal'ın yorgunluktan ve çekimlerin yoğunluğundan bitkin düştüğü iddia edilmişti. Ancak ünlü sunucu yarışmacılara ve ekibe 1 Nisan şakası yaptığını açıklamıştı. Herkes rahat bir nefes alsa da bu kez yarışmacılardan birinin başına korkunç bir şey geldi. Yarışmacı hastanelik oldu. İşte detaylar...
18.04.2022 13:04 - Son Güncelleme: 18.04.2022 13:57
TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bu hafta 5 yeni yarışmacıyla ekranlara gelecek. 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar kendi günlerinde mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Bu haftaki yarışmacılardan Kenan Bey'in başına çok kötü bir şey geldi. Yemek yaptığı sırada fenalaşan Kenan Bey apar topar hastaneye koştu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de ünlü sunucu korkutan bir şaka yapmıştı ve herkesin yüreği ağzına gelmişti. Peki bu hafta neler oluyor? Gelin birlikte bakalım...