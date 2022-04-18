🍽Zuhal Topal'ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Yemekteyiz'de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! Mutfakta yemek doğrarken...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bu hafta 5 yeni yarışmacıyla ekranlara gelecek. 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar kendi günlerinde mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Bu haftaki yarışmacılardan Kenan Bey'in başına çok kötü bir şey geldi. Yemek yaptığı sırada fenalaşan Kenan Bey apar topar hastaneye koştu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de ünlü sunucu korkutan bir şaka yapmıştı ve herkesin yüreği ağzına gelmişti. Peki bu hafta neler oluyor? Gelin birlikte bakalım...