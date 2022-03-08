Zuhal Topal Yemekteyiz'de o skandal iddia ortalığı karıştırdı! Yarışmacılar birbirlerine girdi! Zuhal Topal neye uğradığını şaşırdı Uğur Erdönmez...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programının bu haftaki yarışmacıları sosyal medyayı salladı. Özellikle yarışmacılar arasında yer alan Uğur Erdönmez masadaki sözleriyle sunucu Zuhal Topal dahil herkesi şoke etti. 33 yaşındaki Erdönmez diğer yarışmacıların bezlerindeki lekelere kadar eleştiri yapınca Zuhal Topal'ı da kızdırdı. Her yarışmacının mutfağına dadanan Erdönmez tek tek kontrol yapınca tepki aldı. Öte yandan yarışmadaki koalisyon iddiası da büyük yankı buldu. İşte dikkat çeken yarışmacı hakkında bilgiler ve Erdönmez'in programda ortalığı karıştıran sözleri...
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal Yemekteyiz programı yeni yarışmacılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılar çok konuşuldu. Finalde büyük ödül olan 15 bin TL'yi kazanmak isteyen 5 yarışmacı kendi günlerinde mutfaktaki tüm marifetlerini sergilemeye çalışıyor. Yemeklerin yanı sıra yarışmacılar arasındaki polemikler de dikkat çekiyor. Özellikle yarışmacılardan Uğur Erdönmez'in iddialı çıkışları büyük ses getiriyor. Son olarak Uğur Bey'in ortaya attığı bir iddia gerginliğe neden oldu. İşte detaylar...
Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yemek yarışma programının bu haftaki yarışmacıları belli oldu.
Ecenur Hüner, Ebru Akdağ, Emral Dil, Uğur Erdönmez, Ayfer Ustaoğlu yarışmacı olarak programa katıldı.
ŞOK İDDİA! KOALİSYON MU VAR?
Uğur Erdönmez masada herkesi içinde 'Ecenur ile Emrah arasında koalisyon' var dedi.