Zuhal Topal Yemekteyiz’de o skandal iddia ortalığı karıştırdı! Yarışmacılar birbirlerine girdi! Zuhal Topal neye uğradığını şaşırdı Uğur Erdönmez...

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal Yemekteyiz programı yeni yarışmacılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılar çok konuşuldu. Finalde büyük ödül olan 15 bin TL'yi kazanmak isteyen 5 yarışmacı kendi günlerinde mutfaktaki tüm marifetlerini sergilemeye çalışıyor. Yemeklerin yanı sıra yarışmacılar arasındaki polemikler de dikkat çekiyor. Özellikle yarışmacılardan Uğur Erdönmez'in iddialı çıkışları büyük ses getiriyor. Son olarak Uğur Bey'in ortaya attığı bir iddia gerginliğe neden oldu. İşte detaylar...