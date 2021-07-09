Zuhal Topal rahat durmadı! ‘Elma ısırdım alerji yaptı’ dedi o isimleri fena ti’ye aldı ‘Aman estetikliler görmesin’
Zuhal Topal rahat durmadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabında yayınladığı video ile dikkat çekti. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Topal, botoks ve dolgu yaptıranlara esprili bir göndermede bulundu. Yüzüne uyguladığı filtre ile estetikli isimleri ti'ye alan Topal'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Zuhal Topal'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…
09.07.2021 20:47
- Son Güncelleme: 09.07.2021 20:49
Zuhal Topal rahat durmadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabında yayınladığı video ile dikkat çekti.
Botoks ve dolgu yaptıranlara esprili bir göndermede bulunan Zuhal Topal, o anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.
Yüzüne uyguladığı filtre ile estetikli isimleri ti'ye alan Topal'ın paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
Zuhal Topal'ın 'Elma ısırdım alerji yaptı' diyerek estetik yaptırdığını inkar eden isimlere de değindiği video kısa süre içinde gündem oldu.
Sosyal medyaya damga vuran paylaşım için "Aman estetikler görmesin", "Bu video botoksluları kızdırır" gibi yorumlar yapıldı. Topal'ın paylaşımının ardından estetik yaptıran ünlüler merak konusu oldu. İşte sanat camiasının estetik yaptıran ünlü isimleri…