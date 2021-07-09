Zuhal Topal rahat durmadı! ‘Elma ısırdım alerji yaptı’ dedi o isimleri fena ti’ye aldı ‘Aman estetikliler görmesin’

Zuhal Topal rahat durmadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabında yayınladığı video ile dikkat çekti. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Topal, botoks ve dolgu yaptıranlara esprili bir göndermede bulundu. Yüzüne uyguladığı filtre ile estetikli isimleri ti'ye alan Topal'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Zuhal Topal'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

09.07.2021 20:47 - Son Güncelleme: 09.07.2021 20:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





