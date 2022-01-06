Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı! ’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı

TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde en genç yarışmacı Uğur Bey yarıştı. Mutfaktaki tüm hünerlerini sergileyen Uğur Bey sarma sardı, tatlı yaptı ama tek bir lokmasını beğendiremedi. Yarışmacılar aç kaldıklarını söyleyerek yoğurt ekmek yediler. Uğur Bey yarışmacıların sergilediği tavır karşısında dona kaldı. Zuhal Topal ise tartışma sırasında ne yapacağını şaşırdı.