Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı! 'Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim' Yemekteyiz Uğur'a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı
Zuhal Topal'ya Yemekteyiz programında sular durulmuyor. Her gün farklı bir yarışmacının yarıştığı programda bugün Uğur Bey marifetlerini sergilemek için mutfağa geçti. Yaptığı lahana sarması ve diğer yemeklerini beğenmeyen yarışmacılar yoğurdu ekmeğe sürüp yedi. Uğur Bey ise bu hareket üzerine ''Şu anda bugün burda hiçbir yemek yememeniz gerekiyor, o kadar hak yediniz çünkü'' deyince sinirler gerildi.
06.01.2022 17:27
- Son Güncelleme: 06.01.2022 17:27
TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde en genç yarışmacı Uğur Bey yarıştı. Mutfaktaki tüm hünerlerini sergileyen Uğur Bey sarma sardı, tatlı yaptı ama tek bir lokmasını beğendiremedi. Yarışmacılar aç kaldıklarını söyleyerek yoğurt ekmek yediler. Uğur Bey yarışmacıların sergilediği tavır karşısında dona kaldı. Zuhal Topal ise tartışma sırasında ne yapacağını şaşırdı.