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Haberler Magazin Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı! 'Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim' Yemekteyiz Uğur'a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı

Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı! 'Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim' Yemekteyiz Uğur'a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı

Zuhal Topal'ya Yemekteyiz programında sular durulmuyor. Her gün farklı bir yarışmacının yarıştığı programda bugün Uğur Bey marifetlerini sergilemek için mutfağa geçti. Yaptığı lahana sarması ve diğer yemeklerini beğenmeyen yarışmacılar yoğurdu ekmeğe sürüp yedi. Uğur Bey ise bu hareket üzerine ''Şu anda bugün burda hiçbir yemek yememeniz gerekiyor, o kadar hak yediniz çünkü'' deyince sinirler gerildi.

06.01.2022 17:27 - Son Güncelleme: 06.01.2022 17:27
Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı! ’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı

TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde en genç yarışmacı Uğur Bey yarıştı. Mutfaktaki tüm hünerlerini sergileyen Uğur Bey sarma sardı, tatlı yaptı ama tek bir lokmasını beğendiremedi. Yarışmacılar aç kaldıklarını söyleyerek yoğurt ekmek yediler. Uğur Bey yarışmacıların sergilediği tavır karşısında dona kaldı. Zuhal Topal ise tartışma sırasında ne yapacağını şaşırdı.

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Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı! ’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 4. gününde Uğur Abdülmelik Turan yarıştı.

Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı! ’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı

Genç yarışmacı menüsündeki tüm yemekleri yetiştirdi.

Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı! ’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı

Diğer yarışmacıları misafir eden Turan'a ilk tepki Ovadan Şahin'den geldi.

Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı! ’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı

Şahin aç kaldığına sinirlenerek, ''Zuhal Hanım ben bugün aç kalmak istemiyorum. Bu nedenle yoğurt ve ekmek yiyeceğim.'' dedi.

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