Zuhal Topal bikinisiyle hopladı zıpladı düzgün fiziğiyle 20'likler yanında hikaye! Müge Anlı'nın kankası Zuhal Topal...
Yeni sezon öncesi tatilin tadını çıkaran Zuhal Topal'ın tatilin paylaşımları sosyal medyayı salladı... Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olan Zuhal Topal, yeni sezon öncesinde enerji topluyor. Eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Zuhal Topal, paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Önceki gün bikinili paylaşan yapan 45 yaşındaki Zuhal Topal, düzgün fiziğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Zuhal Topal'ın çok konuşulan o paylaşımı.
15.08.2022 17:02 - Son Güncelleme: 15.08.2022 17:02
Ekranların tanınan simalarının başında gelen Zuhal Topal, yaz tatiline tam gaz devam ediyor. Keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Topal, bikinili pozuyla ilgi çekti.
Ünlü sunucu Zuhal Topal, kariyerinin yanı sıra son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminde yer aldı. Tatil pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Topal, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
PLAJDA BİKİNİLİ POZ VERDİ
Zuhal Topal, tatil pozlarını yüz binlerce takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.