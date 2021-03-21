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Züğürt Ağa filmiyle yeniden gündemde... Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları denince akla gelen ilk isimler arasında usta sanatçı Şener Şen... 7'den 70'e herkesin hayatına şüphesiz ki bir şekilde dokundu... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal ile rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkardı. Züğürt Ağa filmi ile yeniden gündeme gelen Şener Şen'in kardeşinin, Atv'nin sevilen dizisi Hercai oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz? Yeni öğrenenler bu akrabalık karşısında epey şaşırıyor.

21.03.2021 15:26 - Son Güncelleme: 21.03.2021 15:26
Züğürt Ağa filmiyle yeniden gündemde... Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin görünce hayrete düşüren akrabalıkları.

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Züğürt Ağa filmiyle yeniden gündemde... Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

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Züğürt Ağa filmiyle yeniden gündemde... Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

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Züğürt Ağa filmiyle yeniden gündemde... Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

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