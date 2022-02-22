Ziynet Sali'yi görenler şaşkına döndü Jennifer Lopez'e benzetilen şarkıcıyı kimse tanıyamadı! "Estetik mi filtre mi?"
Ziynet Sali'yi görenler şaşkına döndü kimse tanıyamadı! "Estetik mi filtre mi?" yorumları yapıldı. 46 yaşındaki şarkıcı hem sosyal medya paylaşımları ile hem de şarkıları ile adından söz ettiriyor. Jennifer Lopez'e benzerliği ile sık sık gündeme gelen Ziynet Sali'nin son hali ise herkesi şaşırttı.
22.02.2022 14:28 - Son Güncelleme: 22.02.2022 14:34
"ESTETİK Mİ FİLTRE Mİ?"
Ziynet Sali'yi görenler şaşkına döndü... Jennifer Lopez'e benzetilen şarkıcıyı kimse tanıyamadı!
Şarkıları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Ziynet Sali, Instagram fotoğrafı ile herkesi şaşırttı.
Ziynet Sali, 29 Nisan 1974 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta doğdu ve akabinde ailesiyle İngiltere'ye gitti.
Son dönemde değişimi ile gündeme gelen ve dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e benzetilen Ziynet Sali'nin son paylaşımı sosyal medyada olay oldu.