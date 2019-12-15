Zeynep Bastık'ın çocukluk fotoğrafını görenler şaştı kaldı! Youtube fenomeninin değişimi inanılmaz

Zeynep Bastık şüphesiz ki son dönemin en çok konuşulan isimlerinden... İlk olarak Murat Dalkılıç'ın şarkısıyla milyonlara kendisini tanıtan 28 yaşındaki genç şarkıcı, bir dönem dizilere de konuk oldu. Sesi kadar güzelliği ile de dikkat çeken Zeynep Bastık, Youtube videolarıyla kariyer hayatında patlama yaşadı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Zeynep Bastık'ın çocukluk dönemine ait fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sempatik tavırları, güçlü yorumu ve kadife sesiyle milyonları kendisine hayran bırakan Zeynep Bastık'ın yıllar içerisindeki değişimi ağızları açık bırakacak cinsten. İşte başta Zeynep Bastık olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

15.12.2019 11:03 - Son Güncelleme: 15.12.2019 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





