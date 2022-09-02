Zeynep Alkan sosyal medyaya küstü! Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel ’beni aramadı’ demişti! Sevgilisini yurt dışında bırakıp döndü! Son hali

İnstagram ve Tik Tok hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bir dönem sık sık gündeme gelen Zeynep Alkan yeni kararlar aldı. Yönetmen Hamdi Alkan'ın, oyuncu Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen Zeynep Alkan, dün Etiler'de görüntülendi. Alkan, samimi açıklamalarda bulundu. Hollanda'dan geri döndüğünü söyleyen Zeynep Alkan yeni planlarından bahsetti.