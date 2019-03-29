Zerrin Özer'den hiç duyulmamış sözler! Yakında evlenecek olan Zerrin Özer kaç yaşında?

Zerrin Özer evleneceğini açıkladı. Usta şarkıcı Zerrin Özer, çok özel açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda evleneceğini söyleyen Özer, sevgilisi ve ilişkisi hakkında duygularını, "Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi... Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine… Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikâh masasına oturacağız." şeklinde ifade etti. Yakında nikah masasına oturacak olan Zerrin Özer'in yaşı ise merak konusu oldu...

29.03.2019 16:46 - Son Güncelleme: 29.03.2019 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





