Zerrin Özer'den hiç duyulmamış sözler! Yakında evlenecek olan Zerrin Özer kaç yaşında?
Zerrin Özer evleneceğini açıkladı. Usta şarkıcı Zerrin Özer, çok özel açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda evleneceğini söyleyen Özer, sevgilisi ve ilişkisi hakkında duygularını, "Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi... Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine… Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikâh masasına oturacağız." şeklinde ifade etti. Yakında nikah masasına oturacak olan Zerrin Özer'in yaşı ise merak konusu oldu...
29.03.2019 16:46
- Son Güncelleme: 29.03.2019 17:07
Zerrin Özer yakın zamanda evleneceğini açıkladı. Yılların sanatçısı Zerrin Özer, güçlü sesi ve yorumuyla 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran bir isim. Özer, bir kanalda yayınlanan magazin programına çok özel açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan sonra Zerrin Özer'in yaşı merak konusu oldu...
ZERRİN ÖZER EVLENECEĞİNİ AÇIKLADI - TIKLA İZLE
Şarkıcı Zerrin Özer, özel açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır birisiyle görüştüğünü söyleyen Zerrin Özer, ''Yakında nikâh masasına oturacağım'' dedi.
İşte Zerrin Özer'in açıklamalarından satır başları:
''Hayata sımsıkı sarıldım. Bir dönem hayatı boş vermişlik vardı, sıkıntılarım vardı. Ama bir şekilde insan yaşadıklarını analiz ediyor ve doğru olana karar veriyor. Artık her şeye olduğu gibi bakıyorum.
Bir süre kendimi soyutladım. Ben hayatımda kimseyi üzmemeye çalıştım ama insanlar beni çok fazla yordu. Benim için 'çok iyi sanatçı' değil de 'çok iyi insandı' desinler bu yeter.
İlk kez açıklıyorum bunu… Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda… İki seneye yaklaşıyor ilişkimiz başlayalı… Sevgilim bizim camiadan değil.