Zerrin Özer Photoshop'u abartınca... İşte sosyal medyanın diline düşen Zerrin Özer'in paylaşımı

Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için bambaşka birine dönüştüğü yönünde eleştiriler alan Zerrin Özer, sonraki paylaşımında kullanıcılara durumu açıkladı. İşte Zerrin Özer yeni bir paylaşım yaparak

"Dikkat, dikkat! Bundan önceki resme bayılmışsınız... Yani benim canlarım şaşırmış, nefret etmişsiniz. Ben de anlamadım, bu nasıl bir resim? 'Zerrin nerede?' dedim. Öleyim size, haklısınız tabi. Tabii ki ben ne anlarım photoshoptan? Bana kızmışsınız.

O ışık ne? Uzaydan gelmişim gibi... Vah, vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve çizgiler kapansın diye... Ben işte anca böyle yaparım. Oysa ne güzel güzelleştiriciler varmış. Kaldırmıyorum, bana kızmalarınızı göreyim de unutmayayım. Sizi çok seviyorum." notunu düştü.