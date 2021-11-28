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Haberler Magazin Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Gündemi sarsan iddia

Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Gündemi sarsan iddia

Son dakika haberi... 64 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer dün akşam saatlerinden hastaneye kaldırıldı. Televizyon programlarında 'Zerrin Özer intihar mı etti?' başlıklı haberleri görenler hemen telefonlarına sarılarak Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte gündemi sarsan iddianın detayları....

28.11.2021 11:59 - Son Güncelleme: 28.11.2021 12:00
Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Gündemi sarsan iddia

Hastaneye kaldırılan Zerrin Özer'in son durumu merak ediliyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta çok sevdiği köpeğinin ölümüyle sarsıldı. Kötü günler geçiren Özer'in ilaç kullandığı biliniyordu. 64 yaşındaki sanatçı ilaçlar ağır gelince apar topar hastaneye kaldırıldı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başlayan Zerrin Özer hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Peki; Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? İşte cevapları...

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Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Gündemi sarsan iddia

ZERRİN ÖZER İNTİHAR MI ETTİ, ÖLDÜ MÜ?

Televizyondaki magazin programında hastaneye kaldırılan Zerrin Özer ile ilgili atılan başlık ortalığı karıştırdı. 'Zerrin Özer intihar mı etti?' başlığı nedeniyle milyonlarca Zerrin Özer seveni sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri araştırmaya koyuldu.

Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Gündemi sarsan iddia

ZERRİN ÖZER'E NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki ünlü Şarkıcı Zerrin Özer'in intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Gündemi sarsan iddia

Ünlü şarkıcının evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu konuşuluyor.

Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Gündemi sarsan iddia

Özer'in hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, olayın neden yaşandığı araştırılıyor. Gelen ilk açıklamalara göre ünlü sanatçı köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsıldı ve bu nedenle sinir krizi geçirdi. Öte yandan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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