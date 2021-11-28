Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Gündemi sarsan iddia

Hastaneye kaldırılan Zerrin Özer'in son durumu merak ediliyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta çok sevdiği köpeğinin ölümüyle sarsıldı. Kötü günler geçiren Özer'in ilaç kullandığı biliniyordu. 64 yaşındaki sanatçı ilaçlar ağır gelince apar topar hastaneye kaldırıldı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başlayan Zerrin Özer hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Peki; Zerrin Özer intihar mı etti, öldü mü? Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, hastanede mi? İşte cevapları...