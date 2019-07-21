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Zeki Müren'in görüntüsü şok etti! İşte Sanat Güneşi Zeki Müren'in askerlik hali...

Zeki Müren, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şairdir. 'Sanat Güneşi' ve 'Paşa' olarak anılan Müren, Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Usta sanatçı Zeki Müren'in hayatı 7'den 70'e herkes tarafından merak ediliyor. Müren; sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmiş, Türkiye'de verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü'nün de ilk sahibi olan sanatçı müzik yaşantısı boyunca altı yüzü aşkın plak ve kaset doldurmuş üç yüzü aşkın şarkı bestelemiştir. Son dönemlerde bedelli askerlik yapan ünlülerin askerlik fotoğraflarını paylaşmasıyla ortaya çıkan Zeki Müren fotoğrafları herkesi şaşırttı. İşte Asteğmen Zeki Müren'in askerlik halleri...

21.07.2019 14:23 - Son Güncelleme: 21.07.2019 14:23
Zeki Müren'in görüntüsü şok etti! İşte Sanat Güneşi Zeki Müren'in askerlik hali...

Zeki Müren'in askerlik fotoğraflarını görenler şaşırdı. Son dönemlerde ünlü isimlerin bedelli askerlik görevini yerine getirmesiyle sosyal medyada ünlülerin askerlik fotoğrafları boy göstermeye başladı. 7'den 70'e herkesin severek dinlediği usta sanatçı Zeki Müren'in askerlik halerini görenler şaşırdı. İşte Zeki Müren başta olmak üzere ünlülerin askerlik fotoğrafları...

Zeki Müren'in görüntüsü şok etti! İşte Sanat Güneşi Zeki Müren'in askerlik hali...

ARAS BULUT İĞNEMLİ

Zeki Müren'in görüntüsü şok etti! İşte Sanat Güneşi Zeki Müren'in askerlik hali...

ULAŞ TUNA ASTEPE

Zeki Müren'in görüntüsü şok etti! İşte Sanat Güneşi Zeki Müren'in askerlik hali...
Zeki Müren'in görüntüsü şok etti! İşte Sanat Güneşi Zeki Müren'in askerlik hali...

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