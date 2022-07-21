Zehra Güneş'ten Portekiz'i sallayan kareler! Güzel voleybolcuyu görenler: "Şu yokuştan yuvarlandım"
Zehra Güneş'ten Portekiz'i sallayan kareler peş peşe geldi. Güzel voleybolcuyu görenler yorum yağmuruna tuttu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Milli voleybolcu Zehra Güneş 22 yaşında... Başarılı voleybolcu hem Milli takım hem de Vakıfbank'taki performansıyla yıldızını parlattı. Sevgilisi Eren Dişli ile paylaştığı fotoğraflarla geçtiğimiz günlerde adından söz ettiren Zehra Güneş Instagram'da bu kez de Portekiz sokaklarından takipçilerine 'merhaba' dedi. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Zehra'yı gören bir takipçisinin "Güzellik karşısında şu yokuştan yuvarlandım" yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
21.07.2022 09:28 - Son Güncelleme: 21.07.2022 09:34
Zehra Güneş'ten Portekiz'i sallayan kareler! Güzel voleybolcuyu gören bir takipçisinden gelen, "Şu yokuştan yuvarlandım" yorumu sosyal medyayı yıktı geçti.
SEVGİLİSİYLE POZUNDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMAMIŞTI
Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde Tuğba Şenoğlu'nun nişanına katılmış ve sevgilisi Eren Dişli ile verdiği bu poz sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Zehra Güneş'in voleybolcu olduğu için boyunun uzun olması sebebiyle otururak poz vermesi, sevgilisinin ise ayakta durması sosyal medyayı sallamıştı.