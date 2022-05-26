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Haberler Magazin Zehra Güneş'in derin göğüs dekoltesi bir yana sevgilisi bir yana! Biri hep oturuyuor! Tuğba Şenoğlu'nun nişanında...

Zehra Güneş'in derin göğüs dekoltesi bir yana sevgilisi bir yana! Biri hep oturuyuor! Tuğba Şenoğlu'nun nişanında...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Milli voleybolcu Zehra Güneş. 22 yaşında başarılı voleybolcu hem Milli takım hem de Vakıfbank'taki performansıyla yıldızını parlattı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan Zehra Güneş önce akşam takım arkadaşı Tuğba Şenoğlu'nun nişanına katıldı. Yeşil göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran Zehra Güneş'in, sevgilisi Eren Ali Dişli ile yaptığı paylaşım olay yarattı. Bakın neden...

26.05.2022 16:21 - Son Güncelleme: 26.05.2022 16:21
Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi bir yana sevgilisi bir yana! Biri hep oturuyuor! Tuğba Şenoğlu’nun nişanında...

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz akşam milli takımdan arkadaşı Tuğba Şenoğlu'nun nişanına katılan ve nişan kombiniyle yürek hoplatan Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile fotoğrafını paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi bir yana sevgilisi bir yana! Biri hep oturuyuor! Tuğba Şenoğlu’nun nişanında...

Tuğba Şenoğlu dün akşam evlilik yolunda bir adım attı ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle Burhan İvegin'le nişanlandı.

Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi bir yana sevgilisi bir yana! Biri hep oturuyuor! Tuğba Şenoğlu’nun nişanında...

Geceye pek çok sevilen voleybolcu katıldı.

Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi bir yana sevgilisi bir yana! Biri hep oturuyuor! Tuğba Şenoğlu’nun nişanında...

Zehra ve Ebrar, Tuğba'dan sonra gecenin en çok konuşulan isimler oldular.

Zehra Güneş’in derin göğüs dekoltesi bir yana sevgilisi bir yana! Biri hep oturuyuor! Tuğba Şenoğlu’nun nişanında...

YEŞİL MİNİ ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Nişana yeşil mini elbisesiyle katılan Zehra Güneş, göğüs dekoltesiyle herkesi adeta büyüledi. Güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken Zehra Güneş'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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