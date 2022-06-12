Zehra Güneş boyfriend yaptı boy farkı sosyal medyayı salladı! 22 yaşında 2.1 milyon takipçiye ulaşan voleybolcu sevgilisiyle hayranları arasında kaldı

Voleyboldaki başarılı performansı ile yıldızı parlayan genç sporcu Zehra Güneş sevgilisine aşkını haykırdığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu. Güneş'in sevgilisi Eren Ali Dişli ile aşk paylaşımları olay yarattı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül törenindeki şıklığı ile çok konuşulan sporcu yıldız voleybolcu, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü aldı ve ardından konuşmasında ailesine teşekkür etmişti. İşte güzel sporcunun ödül töreninden fotoğrafları ve merak edilen sevgilisi...