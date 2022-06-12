Zehra Güneş boyfriend yaptı boy farkı sosyal medyayı salladı! 22 yaşında 2.1 milyon takipçiye ulaşan voleybolcu sevgilisiyle hayranları arasında kaldı
Milli voleybolcu Zehra Güneş sevgilisini paylaştı sosyal medyayı salladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Güneş kariyerindeki büyük çıkışı kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Genç sporcu son olarak katıldığı ödül törenine derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile damga vurdu. Gecede sevgilisi Eren Dişli'nin eşlik ettiği Zehra Güneş'i gören hayranları sosyal medyada, ''Kızlar da erkeklerden uzun olabilir, aşmak lazım bunları' , ''Zehra adamın karizmasını bozmamak için oturarak poz vermiş saol Zehra'' yorumlarında bulundu. Çiftin boy farkı hayranlarını ikiye böldü. İşte detaylar...
12.06.2022 18:50 - Son Güncelleme: 12.06.2022 18:50
Voleyboldaki başarılı performansı ile yıldızı parlayan genç sporcu Zehra Güneş sevgilisine aşkını haykırdığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu. Güneş'in sevgilisi Eren Ali Dişli ile aşk paylaşımları olay yarattı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül törenindeki şıklığı ile çok konuşulan sporcu yıldız voleybolcu, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü aldı ve ardından konuşmasında ailesine teşekkür etmişti. İşte güzel sporcunun ödül töreninden fotoğrafları ve merak edilen sevgilisi...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, ödül gecesinde su yeşili göğüs dekolteli mini elbise ve bol ipli ayakkabısıyla dikkat çekti.