Zayıflama uğruna ölümün kıyısına geldi yanlış ameliyat kurbanı oldu! Seren Serengil’in bir de kilolu haline bakın adeta bambaşka biri

Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yattı ancak başı o günden beri beladan kurtulmuyor. Sık sık hastanelik olan ünlü sunucu bir türlü sağlığına kavuşamıyor. Zayıflama ameliyatı olduktan sonra Dumping sendromuna yakalanan ve 44 kilo altına düşen Serengil, resmen ölüm kalım savaşı veriyor. Geçtiğimiz günlerde organları iflas etmek üzere olduğu ortaya çıkan sunucu son olarak yine ameliyata girdi ama bu sefer sağlık için. Peki uğruna bu kadar çile çektiği o kilosu ne kadardı? İşte Serengil'in eski kilolu hali...