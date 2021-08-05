Zara'nın annesini görenler dönüp bir daha baktı 'mavişim' diye seviyor... Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz'a bakın!
Zara'nın annesini görenler dönüp bir daha baktı. Başarılı şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle sosyal medya gündeminde. Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla adından söz ettiren Zara, son zamanlarda değişimi ile sık sık adından söz ettiriyor. Geçirdiği estetik operasyonlarladikkat çeken ünlü şarkıcı şimdi ise annesi ile gündemde. Anne-kızı yan yana görenler, "Güzelliğini annesinden almış", "Abla-kardeş gibiler", "Zara yanında sönük kalmış" yorumlarında bulunuyor. İşte Zara'nın annesi Hatice Yılmaz...
05.08.2021 09:11
- Son Güncelleme: 05.08.2021 09:18
ZARA'NIN MAVİŞİ...
Zara'nın annesini görenler dönüp bir daha baktı. Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz'ı görenler hayran kaldı.