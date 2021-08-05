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Haberler Magazin Zara'nın annesini görenler dönüp bir daha baktı 'mavişim' diye seviyor... Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz'a bakın!

Zara'nın annesini görenler dönüp bir daha baktı 'mavişim' diye seviyor... Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz'a bakın!

Zara'nın annesini görenler dönüp bir daha baktı. Başarılı şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle sosyal medya gündeminde. Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla adından söz ettiren Zara, son zamanlarda değişimi ile sık sık adından söz ettiriyor. Geçirdiği estetik operasyonlarladikkat çeken ünlü şarkıcı şimdi ise annesi ile gündemde. Anne-kızı yan yana görenler, "Güzelliğini annesinden almış", "Abla-kardeş gibiler", "Zara yanında sönük kalmış" yorumlarında bulunuyor. İşte Zara'nın annesi Hatice Yılmaz...

05.08.2021 09:11 - Son Güncelleme: 05.08.2021 09:18
Zara’nın annesini görenler dönüp bir daha baktı ’mavişim’ diye seviyor... Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz’a bakın!

ZARA'NIN MAVİŞİ...

Zara'nın annesini görenler dönüp bir daha baktı. Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz'ı görenler hayran kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zara’nın annesini görenler dönüp bir daha baktı ’mavişim’ diye seviyor... Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz’a bakın!

Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla adından söz ettiren Zara, EDHO'da Gönül karakteri ile adından söz ettirmiş, oyunculuktaki başarısı ile de dikkatleri üzerine çekmişti.

Zara’nın annesini görenler dönüp bir daha baktı ’mavişim’ diye seviyor... Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz’a bakın!

Son dönemde değişimi ile sık sık gündeme gelen Zara, geçirdiği estetik operasyonlarlaadından söz ettiriyordu. Ünlü şarkıcı şimdi ise annesi ile çok konuşuldu.

Zara’nın annesini görenler dönüp bir daha baktı ’mavişim’ diye seviyor... Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz’a bakın!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü Zara'nın annesi ile verdiği bir pozu gören takipçileri yorum yapmadan geçmiyor.

Zara’nın annesini görenler dönüp bir daha baktı ’mavişim’ diye seviyor... Güzelliğiyle kızını sollayan Hatice Yılmaz’a bakın!

Anne-kız için "Güzelliğini annesinden almış", "Abla-kardeş gibiler", "Zara yanında sönük kalmış" yorumları yapılıyor.