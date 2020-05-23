Haberler Galeri Magazin Zara Abid'in Pakistan'da düşen uçakta olduğu belirlendi! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten taziye gecikmedi

Zara Abid'in Pakistan'da düşen uçakta olduğu belirlendi! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten taziye gecikmedi

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettabat bulunduğu belirtildi. 107 kişinin hayatını kaybettiği uçakta model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı. Karaçi Belediye Başkanı Wasim Ahtar kazada uçakta bulunanlardan kimsenin kurtulduğunu düşünmediklerini ifade ederek durumun henüz netlik kazanmadığını duyurdu. Peki uçakta bulunduğu belirtilen Zara Abid öldü mü? Kara Abid kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.

23.05.2020 09:17 - Son Güncelleme: 23.05.2020 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





