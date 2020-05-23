RAMAZAN İMSAKİYE
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Zara Abid'in Pakistan'da düşen uçakta olduğu belirlendi! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten taziye gecikmedi

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettabat bulunduğu belirtildi. 107 kişinin hayatını kaybettiği uçakta model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı. Karaçi Belediye Başkanı Wasim Ahtar kazada uçakta bulunanlardan kimsenin kurtulduğunu düşünmediklerini ifade ederek durumun henüz netlik kazanmadığını duyurdu. Peki uçakta bulunduğu belirtilen Zara Abid öldü mü? Kara Abid kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.

23.05.2020 09:17 - Son Güncelleme: 23.05.2020 09:40
Zara Abid'in Pakistan'da düşen uçakta olduğu belirlendi! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten taziye gecikmedi

Pakistan feci uçak kazasıyla sarsıldı. Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A-320 tipi yolcu uçağı 90 yolcu ve 8 mürettebat ile Karaçi Havalimanı yakınlarında yerleşim yerine düştü. Pakistan'da düşen uçağın enkaz çalışmaları devam ederken açıklanan yolcu listesinde dünyada ünlü model Zara Abid'in ismi dikkat çekti.

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Zara Abid'in Pakistan'da düşen uçakta olduğu belirlendi! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten taziye gecikmedi

Uçağın yolcu listesinin de paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.

Zara Abid'in Pakistan'da düşen uçakta olduğu belirlendi! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten taziye gecikmedi

Zara Abid'in de içinde bulunduğu Pakistan uçağının yolcularının tamamının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Zara Abid'in Pakistan'da düşen uçakta olduğu belirlendi! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten taziye gecikmedi

ZARA ABİD KİMDİR?

Zara Abid, dünyaca ünlü Pakistanlı bir mankendir. 4 Nisan doğumlu olan Zara Abid, Pakistan'ın Lahor kentinde doğmuştur. Daha sonra ailesiyle birlikte Karaçiye taşınmış ve eğitim hayatına Karaçi'de başlamıştır.

Zara Abid'in Pakistan'da düşen uçakta olduğu belirlendi! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten taziye gecikmedi

Lisans eğitimini ülkesi Pakistan'da tamamlayan Zara Abid, ülkesindeki birçok ünlü modacı ile çalışmıştır. Ayrıca Zara Abid, Pakistan yapımı Chaudhry filminde de rol almıştır.

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