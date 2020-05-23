Zara Abid'in Pakistan'da düşen uçakta olduğu belirlendi! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten taziye gecikmedi
Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettabat bulunduğu belirtildi. 107 kişinin hayatını kaybettiği uçakta model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı. Karaçi Belediye Başkanı Wasim Ahtar kazada uçakta bulunanlardan kimsenin kurtulduğunu düşünmediklerini ifade ederek durumun henüz netlik kazanmadığını duyurdu. Peki uçakta bulunduğu belirtilen Zara Abid öldü mü? Kara Abid kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.
Pakistan feci uçak kazasıyla sarsıldı. Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A-320 tipi yolcu uçağı 90 yolcu ve 8 mürettebat ile Karaçi Havalimanı yakınlarında yerleşim yerine düştü. Pakistan'da düşen uçağın enkaz çalışmaları devam ederken açıklanan yolcu listesinde dünyada ünlü model Zara Abid'in ismi dikkat çekti.