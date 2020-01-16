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Zahide Yetiş sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Zahide Yetiş'in eşine çektiği o video

Zahide Yetiş oğlu Aras Arısoy'la çektiği video ile sosyal medya gündeminde! Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlü isimlerden olan 40 yaşındaki başarılı sunucu Zahide Yetiş, oğlu Aras için açtığı Instagram hesabından eşi Cem Arısoy'un doğum günü için bir video yayınladı. Cem Arısoy, televizyonların ünlü programcısı Zahide Yetiş ile 16 Eylül 2014 tarihinde Paris'te evlendi. Çift, nikahtan iki gün sonra İstanbul Kuruçeşme'ye gelerek düğün yaptı. Daha sonra Zahide Yetiş hamile olduğunu yakın arkadaşı Müge Anlı ile paylaştı. Zahide Yetiş ve Müge Anlı hayranları o gün bu gündür hem Zahide Yetiş'in eşini hem de oğlunu merak etmeye başladı. İlk zamanlar oğluyla ilgili paylaşımda bulunmayan Yetiş, hayranlarının yoğun isteğiyle sosyal medyada oğlu Aras ile fotoğraf ve videolar yayınlamaya başladı. Oğlu için açtığı Instagram hesabından eşi Cem Arıcan'ın doğum gününü oğlu Aras'ın ağzından kutlayan Zahide Yetiş, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Zahide Yetiş ve oğlu...

16.01.2020 17:03 - Son Güncelleme:
Zahide Yetiş sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Zahide Yetiş'in eşine çektiği o video

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir.

Zahide Yetiş sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Zahide Yetiş'in eşine çektiği o video

Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı.

Zahide Yetiş sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Zahide Yetiş'in eşine çektiği o video

Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Zahide Yetiş sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Zahide Yetiş'in eşine çektiği o video

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

İşte Zahide Yetiş'in herkesin merak ettiği oğlu ve diğer ünlülerin çocukları...

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Zahide Yetiş sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Zahide Yetiş'in eşine çektiği o video

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