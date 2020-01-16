Zahide Yetiş sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Zahide Yetiş'in eşine çektiği o video

Zahide Yetiş oğlu Aras Arısoy'la çektiği video ile sosyal medya gündeminde! Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlü isimlerden olan 40 yaşındaki başarılı sunucu Zahide Yetiş, oğlu Aras için açtığı Instagram hesabından eşi Cem Arısoy'un doğum günü için bir video yayınladı. Cem Arısoy, televizyonların ünlü programcısı Zahide Yetiş ile 16 Eylül 2014 tarihinde Paris'te evlendi. Çift, nikahtan iki gün sonra İstanbul Kuruçeşme'ye gelerek düğün yaptı. Daha sonra Zahide Yetiş hamile olduğunu yakın arkadaşı Müge Anlı ile paylaştı. Zahide Yetiş ve Müge Anlı hayranları o gün bu gündür hem Zahide Yetiş'in eşini hem de oğlunu merak etmeye başladı. İlk zamanlar oğluyla ilgili paylaşımda bulunmayan Yetiş, hayranlarının yoğun isteğiyle sosyal medyada oğlu Aras ile fotoğraf ve videolar yayınlamaya başladı. Oğlu için açtığı Instagram hesabından eşi Cem Arıcan'ın doğum gününü oğlu Aras'ın ağzından kutlayan Zahide Yetiş, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Zahide Yetiş ve oğlu...

16.01.2020 17:03 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





