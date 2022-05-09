Zahide Yetiş sıkı dostu Müge Anlı ile ilgili o gerçeği ilk kez açıkladı! Duyan gören inanamadı meğer biricik oğlu Aras ile...
Zahide Yetiş sıkı dostu Müge Anlı ile ilgili o gerçeği ilk kez açıkladı! ATV ekranlarının sevilen sunucularından Müge Anlı ile Zahide Yetiş, başarılı kariyerlerinin yanı sıra dostluklarıyla da sık sık adlarından söz ettirmişti. Ünlü sunucular bu kez Zahide Yetiş'in Anneler Günü'ne özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yetiş, minik oğlu Aras'ın bebeklik dönemine ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayarak Müge Anlı ile ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı. Yetiş'in paylaşımını gören Anlı ise çok duygulandığını dile getirerek o görüntüleri kendi sayfasına taşıdı. İşte Zahide Yetiş'in o paylaşımı...
09.05.2022 23:14 - Son Güncelleme: 09.05.2022 23:17
ATV ekranlarının iki başarılı sunucusu Zahide Yetiş ile Müge Anlı, kariyerlerinin yanı sıra kurdukları yakın dostlukla da sık sık adlarından söz ettirmişlerdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yetiş, oğlu Aras'ın bebeklik döneminde Müge Anlı ile çekilen bir videosunu Instagram hesabında yayınladı.
Müge Anlı'nın Aras'a bebek eldivenlerini giydirirken çekilen görüntüde; ünlü sunucunun yakın dostu Zahide Yetiş'i "Çocuk hasta olursa seni gebertirim" diyerek esprili bir dille azarladığı görüldü.
O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Yetiş'in paylaşımına düştüğü not ve Müge Anlı'nın arkadaşına verdiği cevap çok konuşuldu.