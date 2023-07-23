Yüzündeki değişimi çok konuşulan Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Havalı pozu olay oldu! 2 çocuk annesini görenler: Gençleşmişsin
2 çocuk annesi Fahriye Evcen sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine giren Evcen ilk çocuğu Karan'ı 2019 yılında, ikinci oğlu Kerem'i de 2023 yılında doğurdu. Mutlu evlilikleri devam eden çift sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 37 yaşındaki güzel oyuncu son olarak bugün bir paylaşımda bulundu. Evcen'in havalı pozu çok beğenildi. İşte detaylar...
23.07.2023 21:11 - Son Güncelleme: 23.07.2023 21:11
Yüzündeki değişimi çok konuşulan Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Havalı pozu olay oldu! 2 çocuk annesini görenler ''Git gide gençleşiyorsun,'' şeklinde yorumlarda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Fahriye Evcen'den yaz pozları gelmeye devam eidyor. Sık sık tatilden paylaşımlar yapan Fahriye Evcen'den şimdi ise yeni bir havalı poz geldi.
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ekranların en ünlü oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.