Yüsra Geyik'in o pozu olay yarattı! Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı!

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar 2006 yılından beri ekranlarda. Onlarca usta oyuncuyu kadrosunda bulunduran dizi ile ilgili gelişmelerde yakından takip ediliyor. Arka Sokaklar'da en dikkat çekici oyuncu ise Dizi de Hüsnü Çoban'ın kızını oynayan Zeliş Yüsra Geyik güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yüsra Geyik, tpozları ile takipçilerinin başını döndürüyor. 29 yaşındaki başarılı oyuncunun dekolteli pozlarına ise yorum yağıyor. İnstagram'da 208 bin takipçisi bulunan Zeliş'i dizideki babası Hüsnü Çoban'a şikayet edenler bile var. Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İşte Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'inin yürek hoplatan pozları

15.10.2019 09:19 - Son Güncelleme: 15.10.2019 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





