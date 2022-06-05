Yüsra Geyik göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle olay! Sosyal medya takipçileri: "Aman Hüsnü komiser görmesin"
Yüsra Geyik göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle olay! Sosyal medya takipçileri yorum yağmuruna tuttu ünlü oyuncuyu. Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan genç oyuncu, paylaşımı ile kısa sürede gündem oldu. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteri ile ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik'in Instagram pozunu görenler, "Aman Hüsnü komiser görmesin" yorumlarıyla dikkat çekti.
"AMAN HÜSNÜ KOMİSER GÖRMESİN"
Yüsra Geyik göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle olay! Sosyal medya takipçileri, "Aman Hüsnü komiser görmesin" yorumlarıyla dikkat çekti.
15 yıl boyunca Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da Melisa karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Hemen hemen herkes onu, 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar dizisinde komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyor.
Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi.
Yüsra Geyik'in göğüs dekolteli süper mini elbiseseli fotoğraflarını görenler, "Aman Hüsnü komiser görmesin" yorumları yaptı.