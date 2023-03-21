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Yüsra Geyik eteğini açtı o anları sosyal medyada paylaştı! Kameraya karşı eteğini savuran Yüsra sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay yarattı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da eteğini savurduğu bir paylaşım yapınca olanlar oldu. İşte Yüsra Geyik'in olay olan o Instagram paylaşımı.

21.03.2023 08:36 - Son Güncelleme: 21.03.2023 08:46
Yüsra Geyik eteğini açtı o anları sosyal medyada paylaştı! Kameraya karşı eteğini savuran Yüsra sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş rolünün ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik iddialı stili ve cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

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Yüsra Geyik eteğini açtı o anları sosyal medyada paylaştı! Kameraya karşı eteğini savuran Yüsra sosyal medyayı salladı

ETEĞİ AÇILDI

Güzel oyuncu, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve eteğini savurup açılmasını pek umursamadı.

Yüsra Geyik eteğini açtı o anları sosyal medyada paylaştı! Kameraya karşı eteğini savuran Yüsra sosyal medyayı salladı

Mayo tarzı iç çamaşırıyla dikkat çeken oyuncu o anları da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Yüsra Geyik eteğini açtı o anları sosyal medyada paylaştı! Kameraya karşı eteğini savuran Yüsra sosyal medyayı salladı

İŞTE O ANLAR

Yüsra Geyik eteğini açtı o anları sosyal medyada paylaştı! Kameraya karşı eteğini savuran Yüsra sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, özellikle iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

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