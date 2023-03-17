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Yürekleri ağızlar getiren Survivor Ertuğ'un eşi bakın kim çıktı! Parkurda bir anda yüzü gözü kan içinde kalan Ertuğ Yaşlıoğlu meğer...

Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor'ın önceki gün yayınlanan bölümünde yürekler ağza geldi... Bir parkur oyununda sakatlanan ünlüler takımı yarışmacısı Ertuğ Yaşlıoğlu u kaza sonrası herkesi korkuttu. Yaşlıoğlu'nun yüzü gözü kanlar içindeki hali herkesi korkuturken, kötü bir şey olmaması yüreklere su serpti. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Ertuğ Yaşlıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı.

17.03.2023 17:03 - Son Güncelleme: 17.03.2023 17:03
Yürekleri ağızlar getiren Survivor Ertuğ’un eşi bakın kim çıktı! Parkurda bir anda yüzü gözü kan içinde kalan Ertuğ Yaşlıoğlu meğer...

Survivor Ertuğ, parkurun ilk anında yaşadığı kazayla herkesi korkuttu.

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Yürekleri ağızlar getiren Survivor Ertuğ’un eşi bakın kim çıktı! Parkurda bir anda yüzü gözü kan içinde kalan Ertuğ Yaşlıoğlu meğer...

Ünlüler takımındaki Ertuğ parkurda sakatlık geçirdi.

Yürekleri ağızlar getiren Survivor Ertuğ’un eşi bakın kim çıktı! Parkurda bir anda yüzü gözü kan içinde kalan Ertuğ Yaşlıoğlu meğer...

Yarışmacı Ertuğ parkurun ilk başındaki demire çarptı ve kafası kanadı.

Yürekleri ağızlar getiren Survivor Ertuğ’un eşi bakın kim çıktı! Parkurda bir anda yüzü gözü kan içinde kalan Ertuğ Yaşlıoğlu meğer...

Doktor yarışmacının kafasına dikiş attı. Ertuğ'un sağlık durumu şuanda iyi.

Yürekleri ağızlar getiren Survivor Ertuğ’un eşi bakın kim çıktı! Parkurda bir anda yüzü gözü kan içinde kalan Ertuğ Yaşlıoğlu meğer...

SURVIVOR ERTUĞ KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu.

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