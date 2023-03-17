Yürekleri ağızlar getiren Survivor Ertuğ'un eşi bakın kim çıktı! Parkurda bir anda yüzü gözü kan içinde kalan Ertuğ Yaşlıoğlu meğer...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor'ın önceki gün yayınlanan bölümünde yürekler ağza geldi... Bir parkur oyununda sakatlanan ünlüler takımı yarışmacısı Ertuğ Yaşlıoğlu u kaza sonrası herkesi korkuttu. Yaşlıoğlu'nun yüzü gözü kanlar içindeki hali herkesi korkuturken, kötü bir şey olmaması yüreklere su serpti. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Ertuğ Yaşlıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı.
17.03.2023 17:03 - Son Güncelleme: 17.03.2023 17:03
SURVIVOR ERTUĞ KİMDİR?
Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu.