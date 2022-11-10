Yürek Çıkmazı dizisi bakın kimin hayatıymış! Finali yürek yakacak! Kızılcık Şerbeti'nden sonra Yürek Çıkmazı da gerçek hikaye çıktı!
TRT 1'in iddialı dizilerinden Yürek Çıkmazı bu akşam 2. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. 1. bölümde Cennet'in mektubu merak konusu olmuştu.
TRT 1'in yeni yapımları arasında yer alan Yürek Çıkmazı dizisi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle ilk bölümden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını'ndan sonra Yürek Çıkmazı da gerçek hikaye çıktı. Her hafta Salı akşamı ekrana gelmeye başlayan fenomen dizinin çekimleri İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştiriliyor. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek'in yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisinin hikayesi merak ediliyordu. Peki Yürek Çıkmazı hikayesi gerçek mi? Yürek Çıkmazı Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi mi? Açıklama geldi. İşte detaylar....
1 Kasım Salı günü yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını dizisinin 2. bölümü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
"YÜREK ÇIKMAZI" DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanmış olan yapım hakkında TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerine yer verdi.
Dizi, tek başına olan bir kadının çocuklarıyla mücadelesine ışık tutuyor.