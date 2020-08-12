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Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Ünlü Youtuber Bilge Su Işık sabah saatlerinde büyük bir şok yaşadı. Ortaköy'de yokuş çıkan paletli kepçe, kontrolden çıkması sonucunda önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü YouTuber Bilge Su Işık ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

12.08.2020 13:24 - Son Güncelleme: 12.08.2020 13:24
Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Youtuber Bilge Su Işık'a büyük şok! Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi Edinilen bilgiye göre paletli kepçeyle yokuş çıkan İsmail K, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başlayan tonlarca ağırlıktaki kepçe, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi.

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Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Facianın eşiğinden dönülen olayda, kepçenin eve girmemesi sonucu ucuz atlatıldı. Olay sonrası araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu.

Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede önlem aldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen sahipler ise gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı.

Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Aracının kullanılamaz hale geldiğini gören Youtuber Bilge Su Işık ise uzun süre aracına baktı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...
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