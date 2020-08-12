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Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Ünlü Youtuber Bilge Su Işık sabah saatlerinde büyük bir şok yaşadı. Ortaköy'de yokuş çıkan paletli kepçe, kontrolden çıkması sonucunda önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü YouTuber Bilge Su Işık ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

12.08.2020 13:24 - Son Güncelleme: 12.08.2020 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





