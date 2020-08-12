Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık sabah saatlerinde büyük bir şok yaşadı. Ortaköy'de yokuş çıkan paletli kepçe, kontrolden çıkması sonucunda önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü YouTuber Bilge Su Işık ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
12.08.2020 13:24
- Son Güncelleme: 12.08.2020 13:24
Youtuber Bilge Su Işık'a büyük şok! Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi Edinilen bilgiye göre paletli kepçeyle yokuş çıkan İsmail K, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başlayan tonlarca ağırlıktaki kepçe, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi.
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