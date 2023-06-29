Yonca Evcimik'in havuz pozları olay! "Kaç yaşındasın ben yaşlandım sen hala aynısın" Bikinisini giydi peş peşe paylaştı görenler şokta
Yonca Evcimik'in havuz pozları olay! "Kaç yaşındasın acaba? Ben yaşlandım sen hala aynısın" , "Abla sen hiç yaşlanmıyor musun?" , "Bu yaz epey göreceğiz sanırım seni" yorumları yapılan Yonca Evcimik Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Bikinili pozlarını peş peşe sıralayan Yonca Evcimik'in son hali herkesi şaşkına çevirdi. Peki Yonca Evcimik kaç yaşında? İşte o pozlar ve herkesin merak ettiği yaş sorusunun yanıtı...
29.06.2023 13:37 - Son Güncelleme: 29.06.2023 13:37
"BEN YAŞLANDIM SEN HALA AYNISIN"
Yonca Evcimik'in havuz pozları olay! Bikinisini giydi peş peşe paylaştı görenler şoke oldu.
Çılgın Bediş dizisi ile bir döneme damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
YONCA EVCİMİK KAÇ YAŞINDA?
Son haliyle çok konuşulan Yonca Evcimik'in yaşı merak konusu oldu. İşte başta Yonca Evcimik olmak üzere ünlülerin yaşları...