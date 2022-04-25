Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Masaj keyfi sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzanan Yonca’nın o anları çok konuşuldu
Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Bandıra Bandıra, Abone, Sallayalım Dünyayı şarkıları ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Evcimik, masaj yaptırdığı kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Evcimik'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken binlerce yorum aldı. İşte Yonca Evcimik'in çok konuşulan o paylaşımı...
25.04.2022 23:30 - Son Güncelleme: 25.04.2022 23:35
1991 yılında ilk albümü "Abone"yi piyasaya süren ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, Çılgın Bediş dizisiyle büyük beğeni toplamıştı.
Birçok televizyon programında da rol alan oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.