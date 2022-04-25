RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Masaj keyfi sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzanan Yonca’nın o anları çok konuşuldu

Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Masaj keyfi sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzanan Yonca’nın o anları çok konuşuldu

Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Bandıra Bandıra, Abone, Sallayalım Dünyayı şarkıları ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Evcimik, masaj yaptırdığı kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Evcimik'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken binlerce yorum aldı. İşte Yonca Evcimik'in çok konuşulan o paylaşımı...

25.04.2022 23:30 - Son Güncelleme: 25.04.2022 23:35
Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Masaj keyfi sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzanan Yonca’nın o anları çok konuşuldu

1991 yılında ilk albümü "Abone"yi piyasaya süren ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, Çılgın Bediş dizisiyle büyük beğeni toplamıştı.

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Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Masaj keyfi sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzanan Yonca’nın o anları çok konuşuldu

Birçok televizyon programında da rol alan oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Masaj keyfi sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzanan Yonca’nın o anları çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, özellikle spor pozlarıyla dikkat çekip fit haliyle çok konuşuldu.

Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Masaj keyfi sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzanan Yonca’nın o anları çok konuşuldu

Evcimik, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Evcimik, masaj yaptırdığı kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı.

Yonca Evcimik yarı çıplak paylaştı! Masaj keyfi sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzanan Yonca’nın o anları çok konuşuldu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak binlerce yorum aldı.

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