Yonca Evcimik 'bende yaz bitmez' dedi kendini denize attı! Bodrum'da yaşayan Yonca'nın bikinili pozlarına yorum yağdı
Yonca Evcimik'e yaz bitmedi bikinisini giydi kendini denize attı! Bodrum'da yaşayan Yonca'nın bikinili pozlarına yorum yağdı. Çılgın Bediş dizisi ile bir döneme damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yonca Evcimik'in bikinili kareleri kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, ünlü isim sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
08.11.2021 14:31
- Son Güncelleme: 08.11.2021 14:37
YONCA'DA YAZ BİTMEZ!
Yonca Evcimik 'bende yaz bitmez' dedi kendini denize attı! Bodrum'da yaşayan Yonca'nın bikinili pozlarına sosyal medyada yorum yağdı.
Takipçileri Yonca Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumlarında bulundu.