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Haberler Magazin Yonca Evcimik 'bende yaz bitmez' dedi kendini denize attı! Bodrum'da yaşayan Yonca'nın bikinili pozlarına yorum yağdı

Yonca Evcimik 'bende yaz bitmez' dedi kendini denize attı! Bodrum'da yaşayan Yonca'nın bikinili pozlarına yorum yağdı

Yonca Evcimik'e yaz bitmedi bikinisini giydi kendini denize attı! Bodrum'da yaşayan Yonca'nın bikinili pozlarına yorum yağdı. Çılgın Bediş dizisi ile bir döneme damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yonca Evcimik'in bikinili kareleri kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, ünlü isim sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

08.11.2021 14:31 - Son Güncelleme: 08.11.2021 14:37
Yonca Evcimik ’burada yaz bitmedi’ dedi kendini denize attı! Bodrum’da yaşayan Yonca’nın bikinili pozlarına yorum yağdı

YONCA'DA YAZ BİTMEZ!

Yonca Evcimik 'bende yaz bitmez' dedi kendini denize attı! Bodrum'da yaşayan Yonca'nın bikinili pozlarına sosyal medyada yorum yağdı.

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Yonca Evcimik ’burada yaz bitmedi’ dedi kendini denize attı! Bodrum’da yaşayan Yonca’nın bikinili pozlarına yorum yağdı

Çılgın Bediş dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında.

Yonca Evcimik ’burada yaz bitmedi’ dedi kendini denize attı! Bodrum’da yaşayan Yonca’nın bikinili pozlarına yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde siyah göbek açık üstü ve derin yırtmaçlı eteği ile verdiği pozlarla adından söz ettiren Yonca, bu kez de bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Yonca Evcimik ’burada yaz bitmedi’ dedi kendini denize attı! Bodrum’da yaşayan Yonca’nın bikinili pozlarına yorum yağdı

Takipçileri Yonca Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumlarında bulundu.

Yonca Evcimik ’burada yaz bitmedi’ dedi kendini denize attı! Bodrum’da yaşayan Yonca’nın bikinili pozlarına yorum yağdı
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