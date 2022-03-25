Yonca Evcimik bacaklarını açarak öyle bir poz verdi ki! “Kalçalar taş” deyip ortalığı salladı! Çılgın Bediş’le hafızalara kazınan...
90'lı yıllarda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde ekranlardan uzak olan ancak konserleriyle sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı, sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, son olarak spor salonunda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Bacaklarını açarak poz veren Evcimik'in paylaşımını gören şaştı kaldı. Öte yandan Evcimik'in sosyal medyada büyük ses getiren pozuna düştüğü "Kalçalar taş hocam" notu da dikkat çekti. İşte Yonca Evcimik'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
25.03.2022 00:17 - Son Güncelleme: 25.03.2022 00:17
90'lı yıllarda fırtınalar estiren ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, son yayınladığı pozla bir kez daha gündeme geldi.