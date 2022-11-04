'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' Fahriye Evcen'in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu'da ölümüne herkes ağladı! Barış Arduç...

Fahriye Evcen'in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu'da ölümüne düşmanı bile ağladı! 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' Başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisinin son fragmanı nefes kesti. Seferiye Hatun'un Alparslan'ı koruduğu anlar herkesi duygulandırdı. Fragmana damga vuran sözler ise ''Hekimler zehirin devasını bulamadıklarını söyledi.'' oldu. Peki Alparslan'e ne olacak, kurtulacak mı? 2 yeni oyuncu müjdesi geldi. İşte detaylar...