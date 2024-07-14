Yoğun bakıma girmişti! Gözyaşlarıyla helallik isteyen İbrahim Tatlıses'ten ameliyat sonrası ilk fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses, önceki gün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserin ardından geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıktı. Ünlü türkücü, "Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin" diyerek sevenlerinden dua istemişti. Dün sabah başarıyla geçirdiği operasyonun ardından normal odaya alınan Tatlıses'i, hastanede ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. İşte 72 yaşındaki Tatlıses'in son durumunu gösteren ilk fotoğraf...
İbrahim Tatlıses önceki gün ameliyat oldu. Anjiyo yapılan Tatlıses'in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi.
Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.
Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı.
İLK FOTOĞRAF GELDİ
Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi.