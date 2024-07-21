Yoga pozları olay: Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızları Melisa tığ gibi inceldi! Melisa Ural bakın hangi metotla zayıflamış! 'Ödem atıcı çay...'

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, yeni sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıklıkla yer ediniyor. Ünlü anne ve babasına rağmen magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden Melisa, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Son dönemde iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Melisa Ural, azmi ve kararlılığı sayesinde fazla kilolarından kurtuldu. Fit haliyle dikkat çeken Melisa, son olarak yoga pozu ile beğeni topladı ve takipçilerinden övgüler aldı. Melisa Ural, sağlıklı yaşam tarzıyla ilham vermeye devam ediyor. İşte zayıflama formülüne dair ipuçları haberimizde...
Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, sosyal medyada paylaştığı son gönderilerle yine dikkatleri üzerine çekti. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Melisa, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Ünlü anne ve babasının aksine magazin dünyasından uzak durmayı seçen Melisa Ural, güzelliği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçmişte fazla kilolarıyla mücadele eden Melisa, bu süreçte gösterdiği azim ve kararlılık sayesinde fit bir görünüme kavuştu.